Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Разлившаяся Желча затопила дорогу к одной из деревень в Гдовском районе

Разлившаяся Желча затопила дорогу к деревне Блянск в Полновской волости Гдовского района, сообщил в своём телеграм-канале глава муниципалитета Иван Мешков.

«Дорога временно подтоплена, добраться на автомобиле до населённого пункта пока невозможно, но людей никто не оставил с проблемой один на один», – подчеркнул глава района.

Фото из телеграм-канала Ивана Мешкова

По его словам, пока добраться до деревни можно только пешком. «Местные жители, которые живут там не первый год, к этой ситуации относятся с пониманием. На данный момент электроснабжение в Блянске восстановлено, у земляков есть определённый запас продуктов питания и топлива», – уточнил Иван Мешков.

Фото из телеграм-канала Ивана Мешкова

О ситуации известно администрации района, она находится на контроле и у главы сельского поселения. В случае необходимости к решению проблемы подключатся сотрудники МЧС и АНО «Дружина», отметил Иван Мешков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 января 2025

Полтонны варёной колбасы не пропустили через госграницу в Псковской области
23 января 2025

165 команд Псковской области принимают участие в лиге дебатов «Истина»
23 января 2025

Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества открыли в школе Псковского района
23 января 2025

Разлившаяся Желча затопила дорогу к одной из деревень в Гдовском районе
23 января 2025

Программа догазификации стартовала в Пушкиногорском районе
23 января 2025

Суперкубок лиги дебатов СЗФО планируют провести в Пскове
23 января 2025

Сядем – поговорим. Круглый стол, посвящённый лиге дебатов «Истина»
23 января 2025

Губернатор Михаил Ведерников пообщался с посетителями новой врачебной амбулатории в Писковичах

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...