Разлившаяся Желча затопила дорогу к одной из деревень в Гдовском районе

15:21, 23 января 2025, ПАИ

Разлившаяся Желча затопила дорогу к деревне Блянск в Полновской волости Гдовского района, сообщил в своём телеграм-канале глава муниципалитета Иван Мешков.

«Дорога временно подтоплена, добраться на автомобиле до населённого пункта пока невозможно, но людей никто не оставил с проблемой один на один», – подчеркнул глава района.

По его словам, пока добраться до деревни можно только пешком. «Местные жители, которые живут там не первый год, к этой ситуации относятся с пониманием. На данный момент электроснабжение в Блянске восстановлено, у земляков есть определённый запас продуктов питания и топлива», – уточнил Иван Мешков.

О ситуации известно администрации района, она находится на контроле и у главы сельского поселения. В случае необходимости к решению проблемы подключатся сотрудники МЧС и АНО «Дружина», отметил Иван Мешков.