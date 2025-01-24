За ночь над регионами России сбили 121 украинский беспилотник
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
37 БПЛА сбили над Брянской областью, 20 – над Рязанской областью, по 17 – над Курской и Саратовской областями, семь – над Ростовской областью, по шесть – над Московской и Белгородской областями, три – над Воронежской областью, по два – над Липецкой, Орловской и Тульской областями. Также в Крыму и Москве сбили по одному дрону.
Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.
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