За ночь над регионами России сбили 121 украинский беспилотник

09:20, 24 января 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

37 БПЛА сбили над Брянской областью, 20 – над Рязанской областью, по 17 – над Курской и Саратовской областями, семь – над Ростовской областью, по шесть – над Московской и Белгородской областями, три – над Воронежской областью, по два – над Липецкой, Орловской и Тульской областями. Также в Крыму и Москве сбили по одному дрону.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.