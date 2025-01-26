Российские военные освободили Тимофеевку
Российские военные освободили населённый пункт Тимофеевка в ДНР, сообщает сегодня, 24 января, РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Ранее, 18 января, российские военные освободили населённые пункты Петропавловка и Времевка в ДНР, а 15 января – населённый пункт Украинка в ДНР.
Сегодня также сообщалось, что за ночь над регионами России сбили 121 украинский беспилотник.
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