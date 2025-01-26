Российские военные освободили Тимофеевку

12:22, 24 января 2025, ПАИ

Российские военные освободили населённый пункт Тимофеевка в ДНР, сообщает сегодня, 24 января, РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Ранее, 18 января, российские военные освободили населённые пункты Петропавловка и Времевка в ДНР, а 15 января – населённый пункт Украинка в ДНР.

Сегодня также сообщалось, что за ночь над регионами России сбили 121 украинский беспилотник.