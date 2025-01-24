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В создании книги «Пепел Ланёвой Горы» принимал участие историк и публицист Влад Богов

Историк и публицист Влад Богов принимал участие в создании книги «Пепел Ланёвой Горы» и был ее научным рецензентом. Об этом рассказала директор фонда «Достоверная история» имени В. А. Богова Мария Александровская-Богова во время презентации книги, которая состоялась в медиацентре ПАИ сегодня, 24 января.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Влад принимал непосредственное участие в подготовке этой книги. Он был, можно сказать, научным рецензентом этого текста. Автором макета и дизайна обложки тоже является Влад. К сожалению, так случилось, что он пытался при жизни издать эту книгу, но не удалось. Но я бесконечно рада, что нам удалось все-таки этот труд опубликовать», – подчеркнула Мария Александровская-Богова.

«Касаемо этой книги и в принципе этой работы, которую удается делать фонду «Достоверная история», мне очень радостно, что исследователи, организации ставят перед собой цель передавать действительно достоверные факты. На сегодняшний день перевирание истории – совершенно обычное дело, а здесь совершенно иные цели ставятся, и они достигаются. Я бы сказала, что это вопросы безопасности государства и нашего будущего, чтобы дети, школьники и молодежь не только знали достоверные факты истории, но и были вооружены ими», – заключила Мария Александровская-Богова.

Напомним, что Влад Богов скоропостижно скончался в Пскове в 2023 году.

Книга «Пепел Ланёвой Горы» Никиты Алексеева посвящена трагедии 1943 года, когда фашистские каратели сожгли жителей деревни Ланёва Гора (Псковский район). В книге собраны уникальные архивные документы, воспоминания, фотографии.

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