Аудиогид о преступлениях в нацистском концлагере Саласпилс озвучат школьники из разных регионов России

17:19, 24 января 2025, ПАИ

Аудиогид о нацистском концлагере Саласпилс готовит фонд «Достоверная история» имени В. А. Богова в Псковской области. Озвучивать его будут школьники из разных регионов России, рассказала директор фонда Мария Александровская-Богова во время презентации книги «Пепел Ланёвой Горы» сегодня, 24 января.

«Мы занимались с Владом исследованиями периода оккупации в Прибалтике, и основная тематика Влада была про концлагерь Саласпилс. У нас с коллегами из Москвы продолжается проект – аудиогид по Саласпилсу, – рассказала она.

«Озвучивать гид будут школьники из разных регионов с самых разных уголков России – Москва, Санкт-Петербург, Луганск, Тамбов. Приятно, что это все будет сделано голосами ребят, и мы надеемся, что дети смогут приобщиться к истории», – заключила директор фонда.

Напомним, что аудиогид будет на трёх языках: русском, английском, немецком. По словам Марии Александровской-Боговой, переводом гида на иностранные языки занимаются сами школьники вместе со своими учителями. После этого перевод корректируют профессиональные переводчики.