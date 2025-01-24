Военно-патриотический проект к 80-летию Победы представили в Псковском музее
Специальный военно-патриотический проект «Была война, была Победа» представили в Псковском музее-заповеднике в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Проект Псковского музея направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и на формирование у детей и подростков социальных и духовно-нравственных ценностей, уважения к героическому прошлому своей Родины через проведение культурно-образовательных программ.
Благодаря проектным программам музейщики расширят границы изучения истории Великой Отечественной войны через знакомство в формате интерактивного занятия с разными сторонами жизни и быта людей в это непростое время.
Посетители смогут выбрать для посещения одну или несколько программ, которые направлены на участников разного возраста и уровня знаний.
В проект включены интерактивная программа «Солдатское письмо», историческая викторина «Шаги Великой Победы», краеведческий квест «Псков осаждён, но не сломлен», интерактивная программа «Солдатский вещмешок», экскурсия-эмпатия «1000 дней без детства», интерактивная программа «Партизанскими тропами».
Сотрудники музея пригласили организованные группы принять участие в проекте. Подробности можно узнать по телефону (8 8112) 29-22-60.
Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано провести более 800 мероприятий.
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