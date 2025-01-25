Покорять новые вершины каждый день пожелал псковским студентам Александр Котов

10:24, 25 января 2025, ПАИ

С Днём российского студенчества поздравил псковичей председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что студенческие годы – это один из самых важных этапов жизни. Он связан не только с различными активностями, но и с новыми открытиями, знаниями и прогрессивными идеями. А неисчерпаемая энергия молодёжи должна быть направлена на новые свершения, которые сделают нашу страну ещё успешнее и богаче.

По его словам, студенчество отражает не только напряжённую учёбу, но и поиск себя, формирование личности, а всё приобретённое за эти годы останется навсегда.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов пожелал студентам оставаться такими же смелыми, целеустремлёнными, готовыми каждый день покорять новые вершины. «И тогда у вас обязательно всё получится. Здоровья, счастья, успехов в учёбе и во всех добрых начинаниях!» – заключил Александр Котов.