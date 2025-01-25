День студента отмечают сегодня в России

09:30, 25 января 2025, ПАИ

Татьянин день и День российского студенчества отмечают в России сегодня, 25 января. Об этом сообщает портал calend.ru.

«Профессиональный» праздник студентов в стране утвердил указ президента России № 76 от 2005 года «О Дне российского студенчества». А 25 января в XVIII веке императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, в котором позже была построена церковь во имя святой Татианы.

Как и раньше, так и в настоящее время в честь этого праздника принято устраивать различные торжественные мероприятия, а также награждать лучших студентов.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу со студентами ПсковГУ. Ознакомиться с двухдневной программой празднования Дня российского студенчества в вузе можно здесь.