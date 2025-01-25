Михаил Ведерников: Очень символично, что Дом молодёжи открылся в День российского студенчества

14:06, 25 января 2025, ПАИ

Важность открытия регионального Дома молодёжи в Пскове отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественном мероприятии сегодня, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«Всех поздравляю с Днём российского студенчества! И очень символично, что именно в этот день по решению нашего президента Владимира Путина в рамках реализации национальных проектов и при поддержке Росмолодёжи псковская молодёжь получила новый, большой, красивый и современный дом», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что в региональном Доме молодёжи открыто порядка десяти различных площадок, на которых можно встречаться, знакомиться, обмениваться опытом, объединять усилия и реализовывать самые смелые идеи и проекты. «Я хочу пожелать вам всем удачи в реализации проектов и чтобы и наша Псковская область, и наша страна становились лучше и сильнее», – заключил губернатор.

Напомним, что средства региону на создание пространства выделили по федеральной программе «Регион для молодых».