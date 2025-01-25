Михаил Ведерников выразил уверенность в будущей популярности Дома молодёжи у юных псковичей

16:03, 25 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что региональный Дом молодёжи в Пскове будет пользоваться популярностью у юных псковичей. Об этом он сказал во время общения с журналистами.

«Это важнейшее событие не только для Пскова, но и для всей области. У всех молодёжных организаций, движений, у активных ребят появился свой новый, большой, красивый, современный, уютный дом. Я очень рассчитываю, что он будет пользоваться спросом, и все активные ребята найдут здесь применение себе, будут реализовывать огромное количество программ, проектов для развития области, внося свой вклад в развитие нашей страны. А мы, конечно, как всегда, будем помогать всеми возможными способами», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также объяснил решение разместить на площадке сразу множество объединений.

«Решение было принято целенаправленно, но это абсолютно естественная история. Это как раз тот самый случай, когда общий результат всегда будет больше суммы слагаемых. Я могу сказать это и по опыту правительства Псковской области, потому что когда одна одной идеей объединены абсолютно разные люди, по-разному смотрящие на проект, но искренне желающие изменить жизнь к лучшему, результат всегда будет лучше», – заключил губернатор.

Напомним, что региональный Дом молодёжи торжественно открыли в Пскове сегодня, 25 января. На мероприятие также прибыл Герой России, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, который встретился со студентами образовательных организаций на площадке ПсковГУ.