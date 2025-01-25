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Общество

Встреча председателя правления «Движения первых» Артура Орлова со студентами проходит в ПсковГУ

Встреча Героя России, председателя правления «Движения первых» Артура Орлова со студентами образовательных организаций проходит на площадке ПсковГУ в субботу, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Встреча председателя правления «Движения Первых» Артура Орлова со студентами в ПсковГУ
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Встреча председателя правления «Движения Первых» Артура Орлова со студентами в ПсковГУ
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Встреча председателя правления «Движения Первых» Артура Орлова со студентами в ПсковГУ
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Встреча председателя правления «Движения Первых» Артура Орлова со студентами в ПсковГУ
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Встреча председателя правления «Движения Первых» Артура Орлова со студентами в ПсковГУ
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Встреча председателя правления «Движения Первых» Артура Орлова со студентами в ПсковГУ
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Встреча председателя правления «Движения Первых» Артура Орлова со студентами в ПсковГУ
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Встреча председателя правления «Движения Первых» Артура Орлова со студентами в ПсковГУ
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Встреча председателя правления «Движения Первых» Артура Орлова со студентами в ПсковГУ
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Встреча председателя правления «Движения Первых» Артура Орлова со студентами в ПсковГУ
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Встреча председателя правления «Движения Первых» Артура Орлова со студентами в ПсковГУ
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина

На встрече присутствует первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Сегодня у вас есть уникальная возможность пообщаться с Героем России, задать ему все интересующие вас вопросы. Верю, что каждый из вас сможет приобрести себе нечто особенное на всю свою жизнь», – отметила она.

Модератором встречи выступает ректор ПсковГУ Наталья Ильина. «Наши студенты являются мощной движущей силой, которая строит свою работу на трёх принципах. Это любовь к Родине, принципы любви к семье, а также базовые ценности, а именно своя необходимость региону и стране, в которой ты живёшь», – подчеркнула Наталья Ильина.

Артур Орлов, в свою очередь, поздравил студентов с праздником и заверил, что ответит на все интересующие вопросы. Ему презентовали проекты ПсковГУ, а также рассказали о реализации молодёжной политике образовательных учреждений. «Мы открыты для всех и проекты, которые нам предлагают для интеграции, рассматриваем всегда», – подчеркнул председатель правления «Движения первых».

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