Встреча председателя правления «Движения первых» Артура Орлова со студентами проходит в ПсковГУ

11:27, 25 января 2025, ПАИ

Встреча Героя России, председателя правления «Движения первых» Артура Орлова со студентами образовательных организаций проходит на площадке ПсковГУ в субботу, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина





















На встрече присутствует первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Сегодня у вас есть уникальная возможность пообщаться с Героем России, задать ему все интересующие вас вопросы. Верю, что каждый из вас сможет приобрести себе нечто особенное на всю свою жизнь», – отметила она.

Модератором встречи выступает ректор ПсковГУ Наталья Ильина. «Наши студенты являются мощной движущей силой, которая строит свою работу на трёх принципах. Это любовь к Родине, принципы любви к семье, а также базовые ценности, а именно своя необходимость региону и стране, в которой ты живёшь», – подчеркнула Наталья Ильина.

Артур Орлов, в свою очередь, поздравил студентов с праздником и заверил, что ответит на все интересующие вопросы. Ему презентовали проекты ПсковГУ, а также рассказали о реализации молодёжной политике образовательных учреждений. «Мы открыты для всех и проекты, которые нам предлагают для интеграции, рассматриваем всегда», – подчеркнул председатель правления «Движения первых».