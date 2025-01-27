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Как часто люди ищут информацию о своих героях в псковском архиве, рассказала Наталья Исакова

Как часто люди ищут информацию о своих героях, участниках Великой Отечественной войны в Государственном архиве Псковской области, рассказала директор архива Наталья Исакова во время презентации книги «Пепел Ланёвой Горы» в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

Обращения прежде всего связаны с судьбой участников Великой Отечественной войны, отметила Наталья Исакова. Кроме того, бывают случаи, когда люди приходят и описывают события того, что происходило в той или иной деревне.

«Мы такие обращения даже принимаем на хранение. Их очень много было в 1990-е годы. Сейчас не такой большой поток обращений», – заметила Наталья Исакова.

Также Наталья Исакова подчеркнула, что Ланёва Гора – это уникальный случай, поскольку дело полостью расследовано и есть список погибших, а также преступников.

В других населенных пунктах установить погибших сложнее. «Да, проводится работа, но точное количество назвать проблематично», – уточнила директор Госархива Псковской области.

Напомним, книга Никиты Алексеева «Пепел Ланёвой Горы» посвящена трагедии сожженной 22 октября 1943 года деревни Ланёва Гора (Псковский район). В книге опубликованы воспоминания выживших жителей, свидетелей трагедии, документы расследования преступлений фашистских карателей.

Наталья Исакова во время презентации также напомнила, что маленькую псковичку увековечили в мемориале в память о жертвах нацизма в Гатчинском районе.

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