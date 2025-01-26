Пролив Ла-Манш предлагается переименовать
Бизнесмен Илон Маск предложил назвать пролив Ла-Манш между Францией и Англией каналом Джорджа Вашингтона – по имени первого президента США, пишет РИА Новости.
«Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию», – написал Маск на своей странице в соцсети X, приложив к публикации географическую карту пролива, на которой он уже назван в честь Вашингтона.
До того президент США Дональд Трамп распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки. По президентскому указу министр внутренних дел США «в течение 30 дней» должен предпринять все «необходимые действия» для переименования.
Названы болезни, которых жители России боятся больше всего
Александр Седунов – о книге «Пепел Ланёвой Горы»: Это важный результат в год 80-летия Победы
Два «лишних» экзамена во время итоговой аттестации могут отменить для девятых классов