По данным экзит-поллов на выборах в Белоруссии побеждает Александр Лукашенко

22:47, 26 января 2025, ПАИ

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает 87,6% голосов на выборах в Республике. Об этом сообщил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо, ссылаясь на данные экзит-поллов, в эфире телеканала «Первый информационный».

По его словам, за Анну Канопацкую отдали голоса 1,6 % опрошенных, за Олега Гайдукевича отдали голоса – 1,8%. Сергей Сыранков набрал 2,7% голосов избирателей, Александр Хижняк — 1,2%, а Александр Лукашенко – 87,6%. Кроме того, 5,1% белорусов проголосовали против всех.

На 320 участках Белоруссии работала примерно тысяча интервьюеров. Им удалось опросить порядка 12 тысяч избирателей.

Добавим, что экзит-пол – опрос граждан на выходе из избирательного участка после процедуры голосования.

Отметим, что голосование в Белоруссии завершилось в 20:00. Как отмечает МВД Республики, во время голосования не было зафиксировано грубых нарушений правопорядка.

Напомним, что на выборах в Белоруссии работали наблюдатели из Псковской области. В составе делегации Псковской области председатель избирательной комиссии Игорь Сопов.