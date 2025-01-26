Наблюдатели из Псковской области работают на выборах президента Белоруссии

12:27, 26 января 2025, ПАИ

26 января в Белоруссии проходят выборы главы государства. Делегация Избирательной комиссии Псковской области принимает участие в наблюдении за процессом голосования. Об этом ПАИ сообщили в облизбиркоме.

В составе делегации от Псковской области председатель Избирательной комиссии Игорь Сопов, заместитель Сергей Кулаков, сотрудники аппарата и председатели четырех территориальных избирательных комиссий.

«Мы всегда внимательно следим за подготовкой избирательных кампаний в Белоруссии. На протяжении долгого времени тесно общаемся с коллегами областной комиссии. Видим, какая подготовительная работа проделана, в том числе огромное количество информационных мероприятий. Можно с уверенностью сказать, что не осталось ни одного человека, который не знал бы о выборах президента», — отметил Игорь Сопов.

Всего на высший пост государственной власти зарегистрированы пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Для победы в первом туре кандидату надо получить абсолютное большинство действительных голосов.

В реестре избирателей Белоруссии более 6,9 млн человек, из них больше 88 тысяч голосующих впервые. Сформировано 5325 участковых избирательных комиссий. В их составы вошли более 56,5 тысячи человек.