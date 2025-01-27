28 января дома-музеи Пушкинского заповедника будут закрыты на санитарный день

09:41, 27 января 2025, ПАИ

28 января в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» — плановый «санитарный вторник», напоминают псковичам и гостям региона в учреждении. Но при том, что дома-музеи будут весь день закрыты на санитарное обслуживание, никто не помешает посетителям Михайловского, Тригорского и Петровского погулять по усадебным паркам.

С 29 января Пушкинский заповедник продолжит работу по графику так называемого низкого сезона. Это означает, что понедельники в мемориальных Михайловском, Тригорском и Петровском, а в музейном комплексе в деревне Бугрово ещё и вторники — выходные. В свои рабочие дни музей-заповедник принимает посетителей с 10:00 до 17:00.

Однако, несмотря на зимний сезон, в ближайшее время гостей музея ждут насыщенные событиями дни, отметили в «Михайловском». Наступивший год пройдёт в заповеднике под знаком 200-летия со времени пребывания Пушкина в так называемой северной ссылке в псковском родовом имении. Кроме того, 2025-й — год 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне и, значит, год 80-летия с начала послевоенного возрождения музея. В свете этого уже в феврале Пушкинский заповедник готовит несколько новых выставочных проектов, в том числе выставку «Кровью сердца» («Крывёю сэрца») к 80-летию освобождения из Государственного музея истории белорусской литературы в Минске. Разговор о музеях, их судьбе в переломные моменты нашей истории, о музейных работниках – участниках войны, о тех, кто в тяжёлые для Отечества годы выполнял великую миссию сохранения культурного наследия России, пойдёт и на традиционных, в этом году уже XXVIII Февральских чтениях памяти С. С. Гейченко, которые в этом году получили название по строке из стихотворения поэта-фронтовика Давида Самойлова «…Метелям не задуть свечу».

Предусмотрены в музейном плане на следующий месяц и творческие «Пушкинские встречи», «Пушкинские уроки», премьера фольклорной программы к Масленице, концерт в дни памяти поэта, многое другое. Полную афишу февраля можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий 2025 года → Февраль».