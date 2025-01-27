Уникальный хлеб с репкой изготавливает владелец пекарни в Пскове

15:05, 27 января 2025, ПАИ

Уникальный хлеб с репкой изготавливает в Пскове владелец хлебопекарни «С неба хлеб» Язепс Юстс. Об этом он рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 января.

«Люди как будто бегут за модой – французский хлеб, датский, а ведь раньше главным блюдом у русских людей была именно репка. Я понял, что мне нужно обязательно изготовить такой хлеб, и он получился действительно очень вкусным, а также может долго храниться», – отметил гость студии.

Язепс Юстс также подчеркнул, что до этого момента хлеб с таким ингредиентом ещё не готовили, это его собственное блюдо, которое он просит называть «русский хлеб с репкой». «Почему русские должны хвастаться хлебом из других стран? Это вообще неправильно», – заключил он.