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Культура

Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе чтецов «А слово остаётся…»

В Псковской области пройдёт конкурс чтецов «А слово остаётся…», посвящённый творчеству российского писателя, автора текста гимна города Пскова Станислава Золотцева. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России

Организаторами конкурса выступают псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева и Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Участником может стать любой желающий в возрасте от 15 лет вне зависимости от места проживания. Конкурс проводится в трёх номинациях и в двух возрастных категориях. Период проведения конкурса – с 4 февраля по 21 апреля. Приём заявок и конкурсных материалов – до 15 апреля.

Победители награждаются дипломами и памятными подарками. Остальные участники получают сертификаты участника в электронном виде.

Целями конкурса «А слово остаётся…» являются популяризация творчества известного российского поэта С. А. Золотцева, формирование у молодого поколения чувства патриотизма, любви к Родине и к родному краю, воспитание глубокого интереса к русскому языку.

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