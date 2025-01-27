Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе чтецов «А слово остаётся…»

18:56, 27 января 2025, ПАИ

В Псковской области пройдёт конкурс чтецов «А слово остаётся…», посвящённый творчеству российского писателя, автора текста гимна города Пскова Станислава Золотцева. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Организаторами конкурса выступают псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева и Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Участником может стать любой желающий в возрасте от 15 лет вне зависимости от места проживания. Конкурс проводится в трёх номинациях и в двух возрастных категориях. Период проведения конкурса – с 4 февраля по 21 апреля. Приём заявок и конкурсных материалов – до 15 апреля.

Победители награждаются дипломами и памятными подарками. Остальные участники получают сертификаты участника в электронном виде.

Целями конкурса «А слово остаётся…» являются популяризация творчества известного российского поэта С. А. Золотцева, формирование у молодого поколения чувства патриотизма, любви к Родине и к родному краю, воспитание глубокого интереса к русскому языку.