Святую равноапостольную Ольгу чествуют сегодня православные

08:19, 24 июля 2025, ПАИ

Святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру, чествуют верующие 24 июля. Сегодня у Троицкого собора в Пскове в 12.00 состоится торжественный молебен, после которого пройдёт крестный ход от Кремля до памятника княгине Ольге. А в 13.00 на площади у храма святого Василия Великого (на Горке) начнётся звон-концерт в рамках V Псковского фестиваля колокольного звона.

По преданию, Ольга была женой киевского князя Игоря. Уже при первой встрече Ольги и Игоря проявился благочестивый нрав будущей святой: молодой князь, увидев прекрасную девушку, воспылал к ней страстью и стал склонять к греху, но она устыдила его. Когда Игорю пришла пора жениться, он твёрдо решил взять в жены только Ольгу. Вскоре после того, как у Ольги и Игоря появился сын Святослав, князя убили древляне, с которых он собирал подать. Когда правитель древлян Мал предложил Ольге вступить с ним в брак, княгиня сделал вид, что согласна, хитростью заманила в Киев два посольства древлян и всех предала мучительной смерти. После этого она приказала сжечь столицу древлян – город Искоростень, а его жителей либо убить, либо продать в рабство.

Наряду с этой легендой, повествующей одновременно о жестоких нравах того времени и о верности Ольги памяти мужа, летописи дают свидетельства того, что княгиня проводила своё время в заботах по устроению политической и хозяйственной жизни страны. «И управляла княгиня Ольга подвластными ей областями русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твёрдо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов», – говорится в житии. На примере Византийской империи Ольга знала, что для благополучия народа необходимо заниматься также устроением религиозной, духовной жизни. Княгиня отправилась в Константинополь, чтобы посмотреть на церковную службу и убедиться в праведности христианской веры. Там она пришла к решению стать христианкой и приняла крещение с именем Елена. В Киев Ольга вернулась с иконами и богослужебными книгами; многих сородичей святительница обратила в Христову веру, положила на Руси начало особенного почитания Пресвятой Троицы.

Однако сын самой Ольги, Святослав, не желал принимать крещение, а жил по языческим законам. В его правление язычество процветало и во всей Руси, несмотря на старания Ольги. Впрочем, это не мешало княгине учить внуков, детей Святослава, христианской вере, хотя крестить их она остерегалась, боясь гнева сына. После кончины Ольги её дело продолжил внук – князь Владимир, будущий креститель Руси, известный в русских былинах как Владимир Красное Солнышко. В его правление началось почитание Ольги как святой.

Страдницей Ольгу прозвали за то, что её именины на Руси приходились на самый разгар полевых работ. В это время в поля и луга выходили всей деревней: кто занимался жатвой, кто заготовкой сена; детей отправляли в лес – по грибы и ягоды.

В этот день крестьяне молились святой Ольге о хорошей погоде, о милосердии к жнецам, о том, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнёт гнить от обильной росы, которая вскоре начнёт выпадать на поля.

Также эту пору называли страдно-грозовой, поскольку нередко случались грозы. Также подмечали: резкий гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.

День святой Ольги называли ещё Стожарами – такое имя носило на Руси звёздное скопление в созвездии Тельца. Яркое сияние Стожар (то есть безоблачное небо) предвещало удачную страду и богатый урожай. Охотникам та же примета сулила хороший шанс добыть медведя.

Ранее сообщалось, что скульптуру княгини Ольги устанавливают на площади перед аэропортом Пскова. «Скульптура – она историческая, и это такая совокупность, компиляция иконографического образа и классической русской скульптуры. И идея произведения – это встречающая, пассажиров и гостей Пскова княгиня Ольга, благословляющая в хорошую дорогу, путь», – отметил автор скульптуры Виталий Шанов.