80-летие Победы, «Наше море», «Лешуга» и другие мероприятия: опубликован событийный календарь Псковской области на 2025 год

19:41, 27 января 2025, ПАИ

Стало известно, какие праздничные мероприятия и фестивали организуют для жителей и гостей Псковской области в этом году. Событийный календарь Псковской области на 2025 год опубликовал комитет по культуре Псковской области.

Особое место в культурной повестке займут события, связанные с празднованием 80-летия Великой Победы. Запланированы памятные мероприятия, включая реконструкцию боевых сражений в деревне Холматка, фестиваль «На нашей улице Победа!» и мультимедийный спектакль. В общей сложности запланировано более 800 мероприятий.

Также на территории региона пройдут традиционные фестивали, концерты и выставки, такие как Дни пушкинской поэзии и русской культуры, эногастрономическая ярмарка «Виноград», фестивали «Наше море», «Лешуга», «Михайловский бастион», «Западные ворота», «Моя еда», «Музыка на воде», выставка «Россия начинается здесь» и другие.

Ранее сообщалось, что в Псковской области объявлен конкурсный отбор на участие в юношеском слёте «Курган Дружбы – 2025».