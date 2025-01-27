80-летие Победы, «Наше море», «Лешуга» и другие мероприятия: опубликован событийный календарь Псковской области на 2025 год
Стало известно, какие праздничные мероприятия и фестивали организуют для жителей и гостей Псковской области в этом году. Событийный календарь Псковской области на 2025 год опубликовал комитет по культуре Псковской области.
Особое место в культурной повестке займут события, связанные с празднованием 80-летия Великой Победы. Запланированы памятные мероприятия, включая реконструкцию боевых сражений в деревне Холматка, фестиваль «На нашей улице Победа!» и мультимедийный спектакль. В общей сложности запланировано более 800 мероприятий.
Также на территории региона пройдут традиционные фестивали, концерты и выставки, такие как Дни пушкинской поэзии и русской культуры, эногастрономическая ярмарка «Виноград», фестивали «Наше море», «Лешуга», «Михайловский бастион», «Западные ворота», «Моя еда», «Музыка на воде», выставка «Россия начинается здесь» и другие.
Ранее сообщалось, что в Псковской области объявлен конкурсный отбор на участие в юношеском слёте «Курган Дружбы – 2025».
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80-летие Победы, «Наше море», «Лешуга» и другие мероприятия: опубликован событийный календарь Псковской области на 2025 год