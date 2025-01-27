В Псковской области объявлен конкурсный отбор на участие в «Кургане Дружбы – 2025»
В Псковской области объявлен конкурсный отбор на участие в юношеском слёте «Курган Дружбы – 2025». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Для участия в конкурсе принимаются дети в возрасте с 14 до 17 лет, обучающиеся в образовательных организациях Псковской области, имеющие высокие достижения в художественной, исторической и военно-патриотической деятельности
В 2025 году конкурс пройдёт в трёх номинациях: «Художники», «Хранители истории», «Защитники».
Хлебные конфеты, суп и репка: владелец хлебопекарни стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Озвучены предложения о внесении изменений в закон Псковской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан»
В Острове прошли памятные мероприятия в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
80-летие Победы, «Наше море», «Лешуга» и другие мероприятия: опубликован событийный календарь Псковской области на 2025 год