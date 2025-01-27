В Псковской области объявлен конкурсный отбор на участие в «Кургане Дружбы – 2025»

18:20, 27 января 2025, ПАИ

В Псковской области объявлен конкурсный отбор на участие в юношеском слёте «Курган Дружбы – 2025». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Для участия в конкурсе принимаются дети в возрасте с 14 до 17 лет, обучающиеся в образовательных организациях Псковской области, имеющие высокие достижения в художественной, исторической и военно-патриотической деятельности

В 2025 году конкурс пройдёт в трёх номинациях: «Художники», «Хранители истории», «Защитники».