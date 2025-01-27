Всестороннюю поддержку бизнеса в России отметил псковский предприниматель
Всестороннюю поддержку бизнеса в России отметил владелец хлебопекарни «С неба хлеб» Язепс Юстс в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 января.
«В России очень комфортные условия для ведения бизнеса и низкие налоги. И город очень многое делает для поддержания таких мер, как, например, открытие ремесленных домиков в центре Пскова. Это красота, когда люди что-то делают своими руками», – подчеркнул гость студии.
Язепс Юстс также заметил, что среди мер поддержки предпринимательства есть и гранты. «Правительство вкладывает не просто в бизнес, а в страну», – резюмировал он.
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