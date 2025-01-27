Выставка, посвящённая судьбе супруги Юрия Спегальского Ольги Аршакуни, открылась в Псковском музее

21:32, 27 января 2025, ПАИ

Новая выставка «Великая Отечественная война в судьбе человека: архитектор-художник Ольга Константиновна Аршакуни» открылась в Псковском музее-заповеднике сегодня, 27 января. Выставка посвящена памяти Ольги Аршакуни – ленинградского и псковского архитектора-художника, общественного деятеля и создательницы мемориального музея-квартиры Ю. П. Спегальского, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

В выставочном пространстве представлены подлинные документы и вещи, принадлежавшие Ольге Аршакуни, из коллекции Псковского музея-заповедника. Среди них – выписка из метрической книги, содержащая информацию о рождении и крещении Ольги Аршакуни, а также о её ближайших родственниках, альбом 1930 года с рисунками художницы, послевоенные проекты мемориалов в память о Великой Отечественной войне. Часть экспонатов представлена широкой публике впервые.

«В этот особенный год – год 80-летия Великой Победы – мы решили, что будет логично и правильно расширить границы нашей постоянной экспозиции, посвящённой Великой Отечественной войне. В течение этого года здесь, в этом пространстве, будет пять тематических выставок, рассказывающих о войне с разных сторон через судьбы людей. Ведь все мы прекрасно понимаем, что история – это не только события, а прежде всего люди. Именно поэтому мы решили сделать выставки, которые покажут войну как бы изнутри, глазами людей, ставших участниками и свидетелями тех ужасных событий», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Дополняют экспонаты цифровые копии документов (рисунков Ольги Аршакуни, фотографий блокадного Ленинграда, технической документации ледовой трассы) из собраний музеев – партнёров выставки: Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева и Государственного музея городской скульптуры Санкт-Петербурга. Некоторые личные вещи Ольги Аршакуни (настольные часы, деревянный сундучок, металлическую шкатулку, открытки) передала сотрудница Псковского музея-заповедника Лидия Воронцова, которая была лично знакома с художницей.

«Особенностью нашей выставки является то, что она посвящена не только и не столько блокаде Ленинграда, она посвящена замечательному человеку – Ольге Константиновне Аршакуни. В городе Пскове её знают, любят и ценят очень многие, причём как специалисты, так и простые горожане. Я бы назвал эту выставку неким погружением – погружением в одну человеческую судьбу, представленную различными экспонатами, документами и вещами той эпохи, посредством действительно глубокого опыта сопереживания судьбе Ольги Константиновны и двух городов, сыгравших в её жизни ключевую роль, – Ленинграда и Пскова», – отметил заведующий сектором новейшей истории исторического отдела Псковского музея-заповедника и куратор выставки Илья Казанцев.

Отметим, Ольга Аршакуни, младшая из трёх дочерей мастера кузнечного дела Константина Крылова, родилась в селе Рождествено Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии. С раннего возраста Ольга Константиновна интересовалась рисунком и живописью. В 1931 году она поступила в Институт пролетарского изобразительного искусства в Ленинграде, который окончила в 1939 году. Через год Аршакуни была принята в Союз архитекторов СССР и работала в архитектурно-художественных мастерских товарищества Ленизо.

В студенческие годы девушка вышла замуж за скульптора Петроса Аршакуни, который в начале Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на фронт и погиб под Гатчиной осенью 1941 года. В начале 1942 года в блокадном Ленинграде умерла их единственная дочь Лидия. Война стала переломным временем в жизни Ольги Аршакуни.

В 1942 году она выполняла специальное задание правления Союза архитекторов СССР – работы по графическому оформлению материалов, связанных с ледовой трассой – знаменитой Дорогой жизни. По заданию Государственной инспекции по охране памятников она подготовила ряд архитектурных материалов к предстоящей реставрации частично разрушенных памятников Ленинграда. В 1944 году Ольга Константиновна приняла участие в создании выставки «Героическая оборона Ленинграда», которая стала основой для будущего музея обороны Ленинграда.

В 1948 году женщина повторно вышла замуж за Юрия Спегальского, с которым была знакома уже шесть лет. После освобождения Пскова в 1944 году он был назначен начальником Псковской областной инспекции охраны памятников и руководителем первой проектно-реставрационной мастерской в Пскове. Ольга Аршакуни посвятила свои силы и свой талант Юрию Спегальскому, поддерживая его во всех начинаниях.

17 января 1969 года Юрий Спегальский скончался. После смерти учёного вдова занялась систематизацией и популяризацией его творческого и научного наследия. В 1986 году благодаря усилиям художницы в Пскове открылся мемориальный музей Юрия Спегальского. Самой Ольги Аршакуни не стало 5 сентября 1991 года.

Выставка, посвящённая памяти этой выдающейся женщины, будет работать в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника (Псков, улица Некрасова, 7) с 27 января до 21 апреля.