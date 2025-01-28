Крышу поликлиники ремонтируют в Красногородске
Ремонт крыши начался в поликлинике Красногородского филиала Островской межрайонной больницы. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
«Старое покрытие уже долгое время требовало ремонта. Планируется полная замена кровельного покрытия, будут проведены работы по выявлению и устранению источников протечек. Также будет произведено усиление стропильной системы для повышения долговечности и устойчивости конструкции», – уточнили в профильном комитете.
Ранее сообщалось, что главные врачи межрайонных больниц посетили Псковскую городскую поликлинику для обмена опытом.
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