Крышу поликлиники ремонтируют в Красногородске

11:29, 28 января 2025, ПАИ

Ремонт крыши начался в поликлинике Красногородского филиала Островской межрайонной больницы. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Старое покрытие уже долгое время требовало ремонта. Планируется полная замена кровельного покрытия, будут проведены работы по выявлению и устранению источников протечек. Также будет произведено усиление стропильной системы для повышения долговечности и устойчивости конструкции», – уточнили в профильном комитете.

Ранее сообщалось, что главные врачи межрайонных больниц посетили Псковскую городскую поликлинику для обмена опытом.