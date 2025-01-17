Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Главврачи межрайонных больниц посетили Псковскую городскую поликлинику для обмена опытом

Псковскую городскую поликлинику посетили главные врачи межрайонных больниц сегодня, 17 января. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Главврачи приехали, чтобы ознакомиться с работой отделения медицинской профилактики и перенять опыт в организации проведения диспансеризации и профилактических осмотров.

В ходе встречи главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк рассказал о выстроенной работе и взаимодействии медицинских работников, маршрутизации пациентов, а также ознакомил с оборудованием, используемым при исследованиях. Коллеги также поделились своим опытом в организации процесса диспансеризации.

Совместная работа и обмен знаниями между медицинскими учреждениями – это важный шаг к повышению качества медицинской помощи в нашем регионе, добавили в профильном комитете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 января 2025

Главврачи межрайонных больниц посетили Псковскую городскую поликлинику для обмена опытом

17 января 2025

Звонницу отреставрировали в церкви Николы со Усохи в Пскове
17 января 2025

Ресторанно-банный комплекс «Гельдт» приглашает псковичей на вкусные завтраки
17 января 2025

Роспотребнадзор проверил воду в Псковской области перед Крещением
17 января 2025

Выставка «В гостях у художника» открылась в Пскове
17 января 2025

О профилактике неинфекционных заболеваний рассказали псковские медики в программе «Анамнез». Главное
17 января 2025

«Это база»: псковский медик перечислила показатели организма, за которыми стоит следить
17 января 2025

«Музейная неделя» стартует в «Михайловском» 18 января

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...