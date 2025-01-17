Главврачи межрайонных больниц посетили Псковскую городскую поликлинику для обмена опытом

21:00, 17 января 2025, ПАИ

Псковскую городскую поликлинику посетили главные врачи межрайонных больниц сегодня, 17 января. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Главврачи приехали, чтобы ознакомиться с работой отделения медицинской профилактики и перенять опыт в организации проведения диспансеризации и профилактических осмотров.

В ходе встречи главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк рассказал о выстроенной работе и взаимодействии медицинских работников, маршрутизации пациентов, а также ознакомил с оборудованием, используемым при исследованиях. Коллеги также поделились своим опытом в организации процесса диспансеризации.

Совместная работа и обмен знаниями между медицинскими учреждениями – это важный шаг к повышению качества медицинской помощи в нашем регионе, добавили в профильном комитете.