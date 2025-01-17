Главврачи межрайонных больниц посетили Псковскую городскую поликлинику для обмена опытом
Псковскую городскую поликлинику посетили главные врачи межрайонных больниц сегодня, 17 января. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Главврачи приехали, чтобы ознакомиться с работой отделения медицинской профилактики и перенять опыт в организации проведения диспансеризации и профилактических осмотров.
В ходе встречи главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк рассказал о выстроенной работе и взаимодействии медицинских работников, маршрутизации пациентов, а также ознакомил с оборудованием, используемым при исследованиях. Коллеги также поделились своим опытом в организации процесса диспансеризации.
Совместная работа и обмен знаниями между медицинскими учреждениями – это важный шаг к повышению качества медицинской помощи в нашем регионе, добавили в профильном комитете.
Главврачи межрайонных больниц посетили Псковскую городскую поликлинику для обмена опытом
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