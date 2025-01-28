Отпевание монаха Агапита пройдёт 29 января
Отпевание монаха Агапита (Изотова) состоится в среду, 29 января, по окончании Божественной литургии в Успенском храме Псково-Печерского монастыря около 9:00, сообщили ПАИ в храме.
Напомним, что 67-летний монах Агапит пропал 10 января. С этого дня его местоположение было неизвестно. Позже его нашли мёртвым.
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