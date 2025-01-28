Памятник патриарху Тихону установят в Пскове

17:49, 28 января 2025, ПАИ

Памятник патриарху Тихону установят в Пскове, сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Проект уже есть. Мы недавно с митрополитом Матфеем разговаривали о том, что необходимо сделать планировку территории, чтобы этот памятник гармонично смотрелся в окружающей среде», – рассказала заместитель губернатора.

Ранее сообщалось, что в августе у псковичей будет возможность поклониться мощам патриарха Тихона. Напомним также, что 22 августа 2023 года в Кунье Псковской области уже был открыт памятник патриарху Тихону.

Кроме того, Ольга Тимофеева рассказала об инициативе по установке в Усвятах памятника исполнительнице народных песен Ольге Сергеевой. «Сейчас мы совместно с руководством округа работаем над этой темой. Проект особенно значим тем, что инициирован общественниками», – подчеркнула заместитель губернатора.

Добавим, что голосом Ольги Сергеевой восхищался режиссёр Андрей Тарковсковский, он назвал её пение «знаком русского». Песни в исполнении Ольги Сергеевой звучат в его фильме «Ностальгия». Сейчас песни Сергеевой исполняет певица Пелагея, которая не раз признавалась, что усвятская исполнительница заметно повлияла на её творчество.