Мощи патриарха Тихона привезут в Псковскую область в августе

17:02, 28 января 2025, ПАИ

Мощи патриарха Тихона привезут в Псковскую область в августе, сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На территории региона мощи будут находиться в течение двух дней – 13 и 14 августа.

Кроме того, в этом году Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского в Пскове посвятят 100-летию кончины патриарха Тихона.

Патриарх Тихон (в миру Василий Беллавин) родился 19 января 1865 году в погосте Клин Торопецкого уезда (ныне деревня в Куньинском районе Псковской области) в семье священника. Окончив курс Торопецкого духовного училища, он поступил в Псковскую духовную семинарию, а по её окончании – в Петербургскую духовную академию, которую окончил в 1888 году.

После академии он 3,5 года преподавал догматику, нравственное богословие и французский язык в Псковской духовной семинарии. В 1891 году молодой учитель принял постриг с именем святителя Тихона Задонского.

В 1905 году епископ Тихон возведён в сан архиепископа. В 1907 году назначен на Ярославскую кафедру. В 1914 году высшее церковное начальство назначило его архиепископом Виленским и Литовским, а 23 июня 1917 года архиепископ Тихон избирается на Московскую кафедру с возведением в сан митрополита.

15 августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, открылся Всероссийский Поместный Собор, восстановивший патриаршество. Интронизация нового патриарха совершена в Успенском соборе Кремля 21 ноября.

Патриарх Тихон скончался 25 марта 1925 года.

В 1989 году Архиерейским Собором Русской православной церкви святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, причислен к лику святых. Через 67 лет со дня кончины Тихона, 22 февраля 1992 года, были обретены его мощи, которые покоятся в большом соборе Донского монастыря.

22 августа 2023 года в Кунье Псковской области был открыт памятник патриарху Тихону.