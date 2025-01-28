Пятилетний температурный рекорд побит в Пскове

15:14, 28 января 2025, ПАИ

Температурный рекорд был побит в Пскове в понедельник, 27 января. Об этом сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В Пскове был побит температурный рекорд, он достиг +6 градусов. До этого максимальная температура 27 января была в 2020 году, она составила +4,7 градуса», – отметила метеоролог.

По словам Талы Нещадимовой, январь в этом году полностью повторяет январь 2020 года. В тот год также было значительное положительное отклонение среднемесячной температуры и незамёрзшие реки.

Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил «Интерфакс», что подобный рекорд был побит в десяти городах России. Он отметил, тепло идёт из тропиков и субэкваториальных районов, а новых температурных рекордов можно ожидать завтра и в четверг, 30 января.

Ранее сообщалось, что самым холодным днём в Псковской области в этом году стало 4 января, а 3 января в нескольких муниципалитетах региона было зафиксировано редкое для этого времени года явление – град.