Окружной этап «Зарницы 2.0» могут провести в Псковской области

15:41, 28 января 2025, ПАИ

Окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» могут провести в Псковской области, сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в рамках заседания организационного комитета «Победа» в правительстве региона во вторник, 28 января.

«Совместно с Российским движением детей и молодёжи «Движение первых» запланировано проведение Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Как и в прошлом году, у нас пройдут отборочный, муниципальные и региональный этапы. Также обсуждаем вопрос проведения и окружного этапа», – отметила Ольга Тимофеева.

Кроме того, обсуждается вопрос проведения молодёжного палаточного лагеря в Самолве. Он станет частью флагманского проекта «Движения первых», подчеркнула она.

Напомним, что окружной этап «Зарницы 2.0» в 2024 году прошёл в Псковской области.

Добавим, что «Зарница 2.0» – военно-патриотическая игра, организованная «Движением первых» для воспитания в участниках командного духа и взаимовыручки. Она нацелена на то, чтобы привить любовь к стране, а также дать необходимые навыки – от оказания первой помощи до знаний правил кибербезопасности.