Торжественная церемония открытия Года защитника Отечества проходит в правительстве Псковской области

13:28, 28 января 2025, ПАИ

Торжественная церемония открытия Года защитника Отечества проходит в правительстве Псковской области сегодня, 28 января, передаёт корреспондент ПАИ.

В мероприятии принимает участие губернатор Михаил Ведерников.

«Вы все хорошо знаете, что 2025 год объявлен нашим президентом Годом Защитника Отечества. Это тема, которой сегодня живёт и дышит вся наша страна. В Псковской области мероприятия в честь Года Защитника Отечества начались уже с первых чисел января. Наши военнослужащие на передовой открывали новогодние посылки, слушали поздравления, читали открытки не только от родных и близких, но и от волонтёров, школьников и просто огромного количества неравнодушных людей», – отметил глава региона.

Кроме того, прошла выставка трофейной техники в Пскове, напомнил губернатор. «Люди делились своими впечатлениями о выставке, которая собрала немало посетителей. Впервые со всей глубиной поняли, что наши военнослужащие противостоят целой вражеской коалиции, которая включает и нацистов, и наёмников из разных стран. Осознали, что защитники России, как и 80 лет назад, шаг за шагом приближаются к победе, которая не только определит будущее нашей страны, но и навсегда изменит мир. Это чувствуют все, для каждого это важная, эмоциональная и трепетная тема», – сказал Михаил Ведерников.

«Поэтому мы решили скорректировать и дополнить традиционный формат открытия темы года. Не начинать со стандартного концерта, а сразу в рамках расширенного заседания оргкомитета «Победа» обсудить все ключевые направления работы», – отметил глава региона.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано провести более 800 мероприятий.