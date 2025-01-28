Псковская область подпишет соглашение с Клубом весёлых и находчивых
Псковская область подпишет соглашение с Клубом весёлых и находчивых, рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«На фестиваль КВН в Сочи ездили не только наши команды, но и специалисты, которые вели переговоры, поэтому, думаю, скоро к нам приедут известные кавээнщики и мы подпишем договор о том, что Псковская область тоже готова стать столицей КВН», – анонсировала Ольга Тимофеева, уточнив, что поручение по развитию КВН в регионе дал губернатор Михаил Ведерников.
По её словам, сейчас прорабатываются тонкости соглашения. «Там довольно жёсткие требования относительно того, что школы КВН должны появиться в каждом муниципалитете. Задача ведь в том, чтобы растить кавээнщика со школьной скамьи», – отметила Ольга Тимофеева.
Она также подчеркнула, что КВН – ценный кадровый ресурс. «Туда попадают очень талантливые ребята. К тому же КВН – не только команда юмористов, за кулисами целый отряд, который отвечает за свет, звук, декорации», – напомнила заместитель губернатора.
Ранее сообщалось, что по итогам 36-го Сочинского фестиваля псковскую команду КВН «Камбаламба» позвали в три телевизионных лиги: в Лигу городов, Первую и Международную лиги.
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