Прослушивание кассет группы «Кино» в юности стало судьбоносным – Пётр Погодаев

20:36, 29 января 2025, ПАИ

Молодой музыкант из Якутии Пётр Погодаев, получивший известность благодаря исполнению песен Виктора Цоя и группы «Кино», выступит на сцене БКЗ Псковской областной филармонии 2 февраля. Почему кассеты группы «Кино» стали судьбоносными при выборе творческого пути, об авторских песнях и не только рассказал музыкант в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО».

«Творчество Цоя сыграло важнейшую роль в моей жизни. Когда мне было 14 лет, мой дядя принёс кассету с песнями группы «Кино», и я тогда услышал ту музыку. Она меня очень впечатлила: понял, что это моё. Я сутками напролёт стал учиться играть на гитаре и петь. Творчество Цоя также вдохновило меня на написание авторских песен. Сейчас я гастролирую с музыкальной программой», – сказал гость эфира.

Отметим, именно «Звезда по имени Солнце» привела музыканта в кино: режиссёр Кирилл Серебренников услышал голос Петра и предложил ему исполнить все вокальные партии Виктора Цоя в фильме «Лето».

Сейчас музыкант выпустил сольный альбом и ряд успешных синглов. «Мои песни отражают мои мысли, я остаюсь собой. Музыка побуждает к размышлениям и даёт надежду. Моя аудитория достаточно взрослая и осознанная, ценит смыслы», – сказал Пётр Погодаев, пригласив псковичей на свой концерт.