На полтора месяца раньше начались весенние работы в фермерском хозяйстве Себежского района
В крестьянском (фермерском) хозяйстве Ивана и Светланы Мельник в деревне Кицково Себежского района начались весенние работы. Об этом пишет районная газета «Призыв» со ссылкой на руководителей КФХ.
«Обрезка сада, весенние работы начались на 1,5 месяца раньше», – сообщил фермер.
Ранее сообщалось, что 500 тысяч луковиц для посадки заказал Иван Мельник.
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На полтора месяца раньше начались весенние работы в фермерском хозяйстве Себежского района
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