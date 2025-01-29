На полтора месяца раньше начались весенние работы в фермерском хозяйстве Себежского района

23:03, 29 января 2025, ПАИ

В крестьянском (фермерском) хозяйстве Ивана и Светланы Мельник в деревне Кицково Себежского района начались весенние работы. Об этом пишет районная газета «Призыв» со ссылкой на руководителей КФХ.

«Обрезка сада, весенние работы начались на 1,5 месяца раньше», – сообщил фермер.

Ранее сообщалось, что 500 тысяч луковиц для посадки заказал Иван Мельник.