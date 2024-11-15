В Псковской области уже начали выращивать тюльпаны для продажи в феврале

16:28, 15 ноября 2024, ПАИ

К 14 февраля и 8 Марта фермеры Псковской области уже сажают луковицы тюльпанов, чтобы цветы успели вырасти к праздникам.

В частности, 500 тысяч луковиц для посадки заказал фермер Иван Мельник из Себежского района.

«На данный момент посажено 70 тысяч. Это то, что на грунт, а на воду только в декабре будем сажать», – отметил Иван Мельник в беседе с корреспондентом ПАИ.

Помимо этого, 130 тысяч луковиц доставлено в Пыталовский район, рассказала ПАИ хозяйка КФХ Людмила Десятик. Посадили уже 110 тысяч луковиц. «Гидропонику ещё будем сажать в декабре. 20 тысяч из 130 тысяч луковиц осталось на гидропонику», – отметила она.

Напомним, традиционно первые псковские тюльпаны появляются в продаже к 14 февраля.