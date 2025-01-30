Мультимедийную выставку Музея Победы увидят жители Псковской области

08:18, 30 января 2025, ПАИ

Фотодокументальную выставку московского Музея Победы «Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы» представят на официальном сайте Великолукского краеведческого музея 3 февраля. Выставку покажут в рамках международного проекта «Территория Победы», сообщили ПАИ в Музее Победы.



Фото: Музей Победы



Фото: Музей Победы



Фото: Музей Победы



Фото: Музей Победы







Крымская встреча руководителей трёх союзных держав Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, которая прошла в Ялте с 4 по 11 февраля 1945 года, стала высшей точкой сотрудничества союзников в истории Второй мировой войны, отметили в Музее Победы.

В рамках выставки впервые экспонируют материалы из личного архива члена Военного совета Черноморского флота Ильи Азарова. Эти материалы рассказывают о роли Черноморского флота в обеспечении работы Крымской конференции. Также в экспозиции представлены подлинные фотографии военных фотокорреспондентов, которых допустили к съёмкам конференции: Георгия Угриновича, Бориса Гореловского, Бориса Шейнина, Александра Соколенко, Алексея Межуева, а также фотографии из личных альбомов участников Ялтинской конференции.

Кроме того, на выставке впервые представят ранее неопубликованные документы – планы полётов, акты, отчёты, планы мероприятий по встрече и сопровождению гостей.

Выставка «Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы» рассчитана как на специалистов-историков, так и на самую широкую аудиторию. Все желающие смогут её посмотреть до 31 марта 2025 года.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано провести более 800 мероприятий.