Короля и королеву выберут на Сретенском балу в Пскове

09:38, 30 января 2025, ПАИ

16 февраля, в день проведения в Пскове Сретенского бала, приглашённые гости примут участие в открытом голосовании и выберут лучшую танцевальную пару вечера. Именно они решат, кто заслужит почетные титулы короля и королевы бала. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Голосование пройдет в первом отделении бала, которое позволит зрителям непосредственно влиять на исход состязания. Шесть пар готовятся к этому моменту, регулярно посещая танцевальные репетиции под руководством опытного хореографа. Отбор из 80 пар участников проводился на конкурсной основе.

Напомним, Сретенский бал приурочен к празднику Сретения Господня и Дню православной молодёжи и пройдёт в Пскове в середине февраля уже в десятый раз.