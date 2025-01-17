80 пар собираются станцевать на Сретенском балу в Пскове

12:44, 17 января 2025, ПАИ

В Пскове начались первые танцевальные репетиции юбилейного Сретенского бала, где 80 пар под руководством хореографа Анастасии Саар осваивают классические бальные танцы и игры. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

На протяжении нескольких недель участники будут учиться танцевать полонез, вальс, кадриль, мазурку и многие другие танцы. Особое внимание уделяется не только технике исполнения, но и соблюдению особого этикета между партнёрами.

Репетиции проходят несколько раз в неделю на стадионе «Машиностроитель». Всего запланировано 15 репетиций, среди которых две генеральные.

«Для меня большая радость снова работать в этом проекте, – поделилась впечатлениями хореограф Анастасия Саар. – Каждый год я вижу, как возвращаются знакомые лица и появляются новые. Это говорит о том, что наш труд не проходит даром. Репетиции идут отлично, участники стараются и быстро прогрессируют, что делает нашу совместную работу особенно приятной».

Несмотря на завершение основного этапа регистрации, организаторы продолжают принимать заявки от желающих участвовать в проекте. Стать участниками могут пары в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо написать личное сообщение организатору. Участие бесплатное.

Напомним, проект «Сретенский бал: традиции, культура, наследие», посвящённый Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, в этом году реализуется при поддержке Росмолодёжи и «Росмолодёжь.Гранты». Бал состоится 15 февраля.

Следить за обновлениями проекта можно в группе мероприятия или в сообществе Молодёжного центра Пскова.