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Общество

О работе советской контрразведки в годы Великой Отечественной войны рассказал Александр Седунов псковским школьникам

Занятие из цикла «Разговоры о важном» прошло в Псковском педагогическом комплексе. Оно было посвящено Году защитника Отечества, сообщается в группе учебного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы Псковского педагогического комплекса в соцсети «ВКонтакте»

«В этом году наша страна празднует 80-летие Великой Победы, что придаёт ей особое значение. Год защитника Отечества – это прежде всего призыв почтить память тех, кто в разные исторические периоды сражался за нашу Родину», – отметили в учреждении.

На внеурочном занятии был продемонстрирован документальный фильм, посвящённый операции по захвату заместителя главы германской разведывательной школы «Цеппелин», осуществлённой сотрудником НКВД Г. И. Пяткиным.

В обсуждении со школьниками принял участие доктор исторических наук Александр Седунов, который рассказал о разветвлённой сети немецких разведывательных и контрразведывательных органов в период оккупации Псковской области.

Кроме того, во время встречи сотрудник УФСБ России по Псковской области поделился достижениями ведомства в борьбе с терроризмом и шпионажем, а также сообщил о том, что противник активно использует мошеннические схемы для вовлечения российской молодёжи в диверсионно-террористическую деятельность.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности планируется провести более 800 мероприятий.

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