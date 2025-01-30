Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области
Самые подешевевшие с 20 по 27 января продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, чай чёрный байховый подешевел на 3,71 %, подсолнечное масло – на 2,84 %, десяток куриных яиц – на 2,81 %, морковь – на 2,64 %, куры охлаждённые и мороженые – на 2,34 %, яблоки – на 2,27 %, овощные консервы для детского питания – на 1,73 %, мясные консервы для детского питания – на 1,53 % и репчатый лук – на 1,06 %.
Ранее псковичам назвали самые подорожавшие за неделю продукты. Первое место по стоимости заняла вермишель – её цена увеличилась на 5,67 %. Также столовая свёкла и бананы продолжают расти в цене уже вторую неделю.
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