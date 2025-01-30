Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области

13:16, 30 января 2025, ПАИ

Самые подорожавшие с 20 по 27 января продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, вермишель возросла в цене на 5,67 %, варёная колбаса – на 3,71 %, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 2,65 %, хлеб и булочные изделия из муки высшего сорта – на 2,3 % и шлифованный рис – на 2,28 %.

Во фруктово-овощном сегменте уже вторую неделю больше всего дорожают свёкла столовая и бананы – ценник на овощ вырос на 4,86 %, а на фрукт – на 1,74 %. Также в список вошли фруктово-ягодные консервы для детского питания, цена на которые поднялась на 1,4 %.

Ранее сообщалось, что цены на кофе в России вырастут на 20 % с 1 марта текущего года.