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Экономика

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области

Самые подорожавшие с 20 по 27 января продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, вермишель возросла в цене на 5,67 %, варёная колбаса – на 3,71 %, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 2,65 %, хлеб и булочные изделия из муки высшего сорта – на 2,3 % и шлифованный рис – на 2,28 %.

Во фруктово-овощном сегменте уже вторую неделю больше всего дорожают свёкла столовая и бананы – ценник на овощ вырос на 4,86 %, а на фрукт – на 1,74 %. Также в список вошли фруктово-ягодные консервы для детского питания, цена на которые поднялась на 1,4 %.

Ранее сообщалось, что цены на кофе в России вырастут на 20 % с 1 марта текущего года.

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