Началась работа по перевыпуску каталога компаний-производителей Псковской области

17:44, 30 января 2025, ПАИ

Началась работа по перевыпуску каталога компаний-производителей Псковской области на 2025 год, рассказала генеральный директор Фонда инвестиционного развития региона Екатерина Ершова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В настоящий момент мы погружены в создание второго, значительно обновлённого издания каталога производителей Псковской области», – сказала Екатерина Ершова. Она поделилась, что проект вызвал живой отклик среди предприятий, чему свидетельствует рост числа участников на 40 %.

В новом выпуске, по словам гендиректора регионального Фонда инвестиционного развития, появятся ранее не охваченные отрасли, а среди заинтересованных компаний – крупные промышленные предприятия и малый бизнес, включая фермерские хозяйства.

Электронная версия каталога, доступная на инвестиционном портале региона, обновляется в режиме реального времени. «Это не просто база данных, а полноценная платформа поддержки производителей. Это инициатива, которую региональные власти развивают в диалоге с бизнес-сообществом», – заключила Екатерина Ершова.

Напомним, что первое издание каталога компаний-производителей Псковской области вышло в свет в мае 2024 года.