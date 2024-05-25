Уникальный каталог производителей Псковской области вышел в свет

19:47, 25 мая 2024, ПАИ

Уникальный каталог производителей Псковской области вышел в свет. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своём Telegram-канале.

Он включает в себя информацию о почти 100 производителях региона, предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса. При помощи каталога можно познакомиться как с известными брендами, так и со сравнительно молодыми.

«Вездеходы и гидроманипуляторы, аккумуляторы и алмазы, уникальные сварочные машины, одежда и обувь, мясная и молочная продукция, фермерские деликатесы. Многие предприятия занимают лидирующие позиции в своей отрасли и известны далеко за пределами региона», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Электронная версия уже доступна на инвестиционном портале Псковской области.

«Кто хочет попасть в этот каталог – могут направить заявку на инвестпортале. Это все сделано в Псковской области. И мы этим гордимся!» – заключил Михаил Ведерников.