Первые заявки на догазификацию подали в Пушкинских Горах

19:02, 30 января 2025, ПАИ

Первые заявки на догазификацию подали в Пушкинских Горах, сообщили ПАИ в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».

Заявки принимали в мобильном офисе компаний «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков» в посёлке. А в здании районной администрации специалисты газовых организаций проконсультировали жителей по вопросам, которые связаны с газоснабжением и газификацией.

Работа мобильного офиса в Пушкинских Горах показала хороший результат, подчеркнул гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов. Желание принять участие в догазификации выразили жители около 50 домовладений, уточнил он.

Напомним, что о старте программы догазификации в Пушкиногорском районе объявил Антон Дымов 23 января.