Первые заявки на догазификацию подали в Пушкинских Горах
Первые заявки на догазификацию подали в Пушкинских Горах, сообщили ПАИ в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».
Заявки принимали в мобильном офисе компаний «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков» в посёлке. А в здании районной администрации специалисты газовых организаций проконсультировали жителей по вопросам, которые связаны с газоснабжением и газификацией.
Работа мобильного офиса в Пушкинских Горах показала хороший результат, подчеркнул гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов. Желание принять участие в догазификации выразили жители около 50 домовладений, уточнил он.
Напомним, что о старте программы догазификации в Пушкиногорском районе объявил Антон Дымов 23 января.
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