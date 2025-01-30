Выпуск высокотемпературного связующего планируют наладить под Псковом

23:46, 30 января 2025, ПАИ

Наблюдательный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поддержал реализацию трёх инвестиционных проектов: завод по производству и переработке пищевых ингредиентов для пищевой промышленности, создание центра обработки данных «Цифра», а также проект производства высокотемпературного связующего. Потенциал реализации этих проектов обсудили в наблюдательном совете «Моглино» сегодня, 30 января, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С презентацией проекта производства высокотемпературного связующего на основе синтетического коллоидного кремнезоля выступил директор компании «Ситек». «Мы предполагаем реализовать проект в срок за полтора года. В его основе производственный корпус порядка двух тысяч квадратных метров с возможностью расширения до четырёх тысяч и с закупкой оборудования российских поставщиков на сумму порядка 30–40 миллионов рублей», – сказал инвестор.

Создание рабочих мест оценивается в 25–30 человек.

В настоящее время специалистами компании разработан и внедрён в производство ряд уникальных связующих, которые уже успешно применяются на крупных и средних промышленных предприятиях. «Ряд наших технологических и инженерных особенностей делает нашу продукцию исключительной на российском рынке», – добавил инвестор.