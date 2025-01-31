Семь великолучан заявлено для участия в Кубке России по стрельбе из лука

11:42, 31 января 2025, ПАИ

Семь великолучан заявлено для участия в Кубке России по стрельбе из лука, который пройдёт в Орле. Об этом сообщает Российская федерация стрельбы из лука.

Среди семи спортсменов, представляющих Псковскую область, Илья Силаев, Владимир Фазанов, Сергей Кузнецов, Александра Савенкова, Ника Снеткова и Милана Мурзина выступают в блочном луке. В классическом луке стреляет только Кристина Снеткова.

На недавно прошедшем первенстве России в Орле великолучанин Илья Силаев занял третье место в индивидуальном зачёте. Кроме того, мужская команда Псковской области в составе всё того же Силаева, а также Владимира Фазанова и Сергея Кузнецова заняла второе место на чемпионате страны.

Квалификационные раунды Кубка России начнутся завтра, 1 февраля. Сегодня, 31 января, пройдёт официальная тренировка.

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