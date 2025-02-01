Дождь и до +4 градусов ожидается в Псковской области сегодня
Облачная погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 1 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, местами может произойти налипание мокрого снега на провода. Будет дуть южный и юго-западный ветер.
Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до +4 градусов. Атмосферное давление будет низким.
Ранее сообщалось, что до –10 градусов упадёт температура в Псковской области с середины следующей недели.
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