Дождь и до +4 градусов ожидается в Псковской области сегодня

10:21, 01 февраля 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 1 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, местами может произойти налипание мокрого снега на провода. Будет дуть южный и юго-западный ветер.

Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до +4 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что до –10 градусов упадёт температура в Псковской области с середины следующей недели.