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Общество

До -10 градусов упадёт температура в Псковской области

Холодный воздух из Скандинавии надвигается на северо-запад Русской равнины, сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: ПАИ

С середины следующей недели температуры на Северо-Западе, в том числе в Псковской области, ночью могут понизиться от -5 до -10 градусов, также ожидается восстановление снежного покрова, но он не превысит нескольких сантиметров.

Синоптики также отмечают, что скандинавский климат всё же теплее, чем на Русской равнине, поэтому серьёзных морозов ждать пока не стоит.

Ранее сообщалось, что зима может вернуться в Псковскую область в начале февраля. Кроме того, пятилетний температурный рекорд был побит в Пскове.

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