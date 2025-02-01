Энергетики перешли в режим повышенной готовности в Псковской области

12:19, 01 февраля 2025, ПАИ

Энергетики перешли в режим повышенной готовности в Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Россети Северо-Запад».

Из-за колебания температур есть вероятность, что провода могут покрыться льдом. К их оперативному восстановлению готовы 89 аварийных бригад и 89 единиц техники. Вместе с этим 121 дизельный генератор может обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов в случае ЧС.

Синоптики прогнозируют, что неблагоприятная погода сохранится до конца дня. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Ранее сообщалось, что дождь и до +4 градусов ожидается в Псковской области сегодня.