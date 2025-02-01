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Страна и мир

От крупнейшего айсберга в мире откололось около двух процентов площади

Крупнейший в мире айсберг под названием А23а потерял около двух процентов площади, сообщили в Арктическом и антарктическом НИИ России.

Фото: корпорация «Роскосмос»

По словам главного специалиста ледовой и гидрометеорологической информации института Полины Солощук, вчера, 31 января, от айсберга откололась глыба площадью порядка 80 квадратных километров, что как раз составляет примерно два процента ледяного гиганта.

Ранее сообщалось, что айсберг А23а может столкнуться с отдалённым британским островом Южная Джорджия, который расположен в южной части Атлантического океана.

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